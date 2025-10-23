Perugia un tuffo nel passato | Riccardo Gaucci entra come consulente E c' è anche Novellino
Con il figlio di Luciano, nel club anche Walter Novellino. L’ex Tedesco nuovo allenatore degli umbri in crisi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Perugia-Meluso, arriva l’addio con accordo. Il Grifo punta sulla consulenza di Riccardo Gaucci - Il direttore sportivo strappa con il club. Segnala msn.com