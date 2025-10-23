Perugia un tuffo nel passato | Riccardo Gaucci entra come consulente E c' è anche Novellino

Gazzetta.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con il figlio di Luciano, nel club anche Walter Novellino. L’ex Tedesco nuovo allenatore degli umbri in crisi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

perugia un tuffo nel passato riccardo gaucci entra come consulente e c 232 anche novellino

© Gazzetta.it - Perugia, un tuffo nel passato: Riccardo Gaucci entra come consulente. E c'è anche Novellino

News recenti che potrebbero piacerti

perugia tuffo passato riccardoCon il figlio di Luciano, nel club anche Walter Novellino. L’ex Tedesco nuovo allenatore degli umbri in crisi - Con il figlio di Luciano, nel club anche Walter Novellino. Da gazzetta.it

perugia tuffo passato riccardoPerugia-Meluso, arriva l’addio con accordo. Il Grifo punta sulla consulenza di Riccardo Gaucci - Il direttore sportivo strappa con il club. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Perugia Tuffo Passato Riccardo