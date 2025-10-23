Perugia senza frontiere L’incontro col Perù | Un hub di consulenza

"Il Perù rappresenta oggi una delle frontiere più promettenti per le imprese italiane. Il Consolato in Umbria vuole essere un ponte stabile tra i due Paesi, favorendo scambi economici, culturali e accademici e creando occasioni concrete di collaborazione e crescita reciproca". Lo ha detto il console onorario del Perù in Umbria, Damiano Marinelli, in occasione dell’incontro dedicato ai rapporti economici, commerciali e accademici tra l’ Italia e l’intera area dell’America Latina. Nel corso dell’incontro è stata annunciata la volontà di costituire presso il Consolato del Perù in Umbria un hub permanente di consulenza e orientamento, rivolto a imprese, enti pubblici e istituzioni accademiche, con l’obiettivo di fornire assistenza tecnica e strategica nei processi di internazionalizzazione, import-export, cooperazione universitaria e ricerca congiunta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

