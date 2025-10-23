Persone armate polizia arriva e spara ma erano soldati in esercitazione | un ferito e imbarazzo in Germania

Fanpage.it | 23 ott 2025

L’episodio mercoledì pomeriggio nei pressi di Erding, nell’Alta Baviera. Cittadini avevano chiamato la polizia allarmati per la presenza di persone armate in zona. Agenti sono accorsi e hanno sparato colpendo un uomo. Solo così hanno scoperto che in realtà era un soldato della Bundeswehr in esercitazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

