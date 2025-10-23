Persone armate polizia arriva e spara ma erano soldati in esercitazione | un ferito e imbarazzo in Germania
L’episodio mercoledì pomeriggio nei pressi di Erding, nell’Alta Baviera. Cittadini avevano chiamato la polizia allarmati per la presenza di persone armate in zona. Agenti sono accorsi e hanno sparato colpendo un uomo. Solo così hanno scoperto che in realtà era un soldato della Bundeswehr in esercitazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Chi critica l’uso del taser non sa cosa significa trovarsi in certe situazioni. Le forze dell’ordine ogni giorno affrontano persone armate, fuori controllo. Il taser serve a evitare tragedie, sia per chi agisce che per chi viene fermato. Il taser non è violenza, è sicurez - facebook.com Vai su Facebook
Lite davanti ad un kebab a Civitanova: arriva la polizia, identificate 4 persone - CIVITANOVA Urla, schiamazzi e poi le botte in pieno centro, davanti a un Kebab. Lo riporta corriereadriatico.it
Carovana della sicurezza Aspi-polizia stradale arriva nel Lazio - Sensibilizzare i viaggiatori sulla sicurezza stradale, promuovere comportamenti corretti alla guida, possibilità di effettuare un check up medico gratuito dedicato a persone e amici a quattro zampe. Si legge su ansa.it
Polizia, identificate 60 persone - Si è svolto nel pomeriggio di venerdì e fino a sera un servizio congiunto straordinario di controllo del territorio da parte degli agenti della Polizia di Stato congiuntamente alla Polizia Locale di ... ilrestodelcarlino.it scrive