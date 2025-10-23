Permessi 104 | il personale ATA può scegliere tra fruizione giornaliera o a ore

Orizzontescuola.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il personale ATA ha la possibilità di scegliere come fruire dei permessi previsti dall’art. 33, comma 3, della legge 1041992: può optare per l’intera giornata oppure per un numero limitato di ore. Lo stabilisce l’art. 68, comma 1, del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024, che prevede un massimo di 18 ore mensili da utilizzare in modalità oraria. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Permessi 104, lavoro agile e part time: obblighi e sanzioni per il datore che non li concede a disabili e familiari - Nella nota del 6 dicembre l’Ispettorato Nazionale del lavoro fa il punto su permessi, congedi e altre misure di conciliazione vita- Come scrive disabili.com

Legge 104: ecco cosa cambia. Più permessi retribuiti e congedi fino a due anni - Dal gennaio 2026 arrivano 10 ore aggiuntive di permesso all’anno e la conferma del congedo straordinario di 24 mesi. Scrive panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Permessi 104 Personale Ata