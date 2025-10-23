Pericolo crolli in via Gioeni il comitato chiede interventi urgenti | Serve una soluzione definitiva
Torna alta l’attenzione su via Gioeni, dove durante il nubifragio dello scorso 1 ottobre un tratto di muro in conci di tufo è crollato in strada. L’episodio, documentato da AgrigentoNotizie, aveva portato alla chiusura immediata del tratto interessato da parte della protezione civile comunale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche questi approfondimenti
#CimaFalkner, circa 100mila metri cubi di roccia instabile. La relazione tecnica del Servizio Geologico. Confermato il pericolo di ulteriori crolli sul #sentieroBenini https://ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/Cima-Falkner-circa-100mila-metri-cubi-di-roccia-in - X Vai su X
Due gemelli di 8 anni e il fratello di 13 travolti dal crollo. Ricoverati in ospedale, nessuno è in pericolo di vita. Indagini in corso ? - facebook.com Vai su Facebook