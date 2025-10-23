Performance installazioni e body art aprono il festival Distorsioni - L' arte del mutamento

Forlitoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Forlì, dal 24 al 26 ottobre ospita il festival diffuso "Distorsioni - L'arte del mutamento", un evento che intreccia poesia e musica, arti visive, narrazione storica, installazioni e performance.  Il programma si svilupperà nell’arco di tre giornate. Venerdì 24 ottobre, dalle 18.20 alle 20,al Bar. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Mostre, performance, installazioni e land art. Da Firenze alla Sicilia, quando l'arte è dentro l'hotel - Palazzi storici ricchi di sculture contemporanee, castelli immersi nella campagna che sorprendono con opere site specific, mostre, performance, installazioni. Secondo repubblica.it

Performance e installazioni L’arte corre sulla via Francigena - Con il progetto ’Francigena Soul’ l’artista Antonio Massarutto dà vita a nuove sculture animali, create con materiali ... Lo riporta lanazione.it

Performance, installazioni e tanto pubblico per l'Art City White Night - La notte bianca di ArtCity (in occasione di Arte Fiera) ha sfidato anche la pioggia per presentarsi nella sua veste più festosa. Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Performance Installazioni Body Art