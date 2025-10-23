Performance installazioni e body art aprono il festival Distorsioni - L' arte del mutamento
Forlì, dal 24 al 26 ottobre ospita il festival diffuso "Distorsioni - L'arte del mutamento", un evento che intreccia poesia e musica, arti visive, narrazione storica, installazioni e performance. Il programma si svilupperà nell’arco di tre giornate. Venerdì 24 ottobre, dalle 18.20 alle 20,al Bar. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Approfondisci con queste news
Installazioni, mostre e ’Art Performance Lottery’. Al Museo Byron spazio a ’Gioiello in micromosaico’. - facebook.com Vai su Facebook
Mostre, performance, installazioni e land art. Da Firenze alla Sicilia, quando l'arte è dentro l'hotel - Palazzi storici ricchi di sculture contemporanee, castelli immersi nella campagna che sorprendono con opere site specific, mostre, performance, installazioni. Secondo repubblica.it
Performance e installazioni L’arte corre sulla via Francigena - Con il progetto ’Francigena Soul’ l’artista Antonio Massarutto dà vita a nuove sculture animali, create con materiali ... Lo riporta lanazione.it
Performance, installazioni e tanto pubblico per l'Art City White Night - La notte bianca di ArtCity (in occasione di Arte Fiera) ha sfidato anche la pioggia per presentarsi nella sua veste più festosa. Si legge su rainews.it