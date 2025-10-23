Perfino il Codacons attacca Sinner

Jannik Sinner risponde sul campo alle polemiche e all’assurda petizione del Codacons. Debutto perfetto all’ATP di Vienna Il n. 2 del mondo liquida Altmaier in appena 58 minuti e si prepara al derby italiano con Cobolli. Anche Berrettini continua la sua corsa! E oggi tocca anche a Musetti Il Codacons ha chiesto di revocare le onorificenze a Sinner dopo il suo no alla Coppa Davis — una polemica che fa discutere. “Accetto tutte le critiche” dichiara il Dolomiti Kid. Segui TennisMania LIVE oggi alle ore 9:00 sul canale YouTube di OA Sport. Scrivici nei commenti cosa pensi della vicenda Sinner–Codacons! #Sinner #TennisMania #OASport #Vienna #ATP #Codacons #Berrettini #Cobolli #Musetti #Tennis #Italia #TennisNews. 🔗 Leggi su Oasport.it

perfino codacons attacca sinnerL’attacco del Codacons a Sinner dopo il no alla Coppa Davis: “Toglietegli tutte le onoreficenze” - Nuove polemiche su Jannik Sinner dopo il rifiuto della Coppa Davis: il Codacons lo attacca, mentre politici e sportivi lo difendono. Lo riporta blitzquotidiano.it

perfino codacons attacca sinnerSinner, comunicato durissimo del Codacons: "Via le onorificenze". Cosa succede - Dopo il no di Sinner alla Coppa Davis scende in campo anche il Codacons che chiede il ritiro dei titoli istituzionali che gli sono stati assegnati: ecco quali sono le dure parole dell'associazione ... Come scrive msn.com

