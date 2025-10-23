Perde il controllo dello scooter e finisce contro il guard rail | nulla da fare per un 56enne La tragedia ieri sera a Ostia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un uomo di 56 anni ha perso la vita nella tarda serata di mercoledì 22 ottobre 2025 in via del Fosso di Dragoncello, ad Ostia, all’altezza del civico 54. Secondo i primi riscontri, lo scooter Aprilia su cui viaggiava avrebbe perso il controllo finendo contro il guard rail; dopo l’urto, il conducente è stato sbalzato per circa otto metri ed è precipitato nel canale adiacente. Per lui non c’è stato nulla da fare. I soccorsi e i rilievi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ostia, la Polizia Locale – X Gruppo Mare e il 118. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo ormai privo di vita dal corso d’acqua, mentre gli agenti hanno eseguito i rilievi e gestito la viabilità nell’area dell’incidente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

