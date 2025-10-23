Perde il controllo dello scooter e finisce contro il guard rail | nulla da fare per un 56enne La tragedia ieri sera a Ostia
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un uomo di 56 anni ha perso la vita nella tarda serata di mercoledì 22 ottobre 2025 in via del Fosso di Dragoncello, ad Ostia, all’altezza del civico 54. Secondo i primi riscontri, lo scooter Aprilia su cui viaggiava avrebbe perso il controllo finendo contro il guard rail; dopo l’urto, il conducente è stato sbalzato per circa otto metri ed è precipitato nel canale adiacente. Per lui non c’è stato nulla da fare. I soccorsi e i rilievi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ostia, la Polizia Locale – X Gruppo Mare e il 118. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo ormai privo di vita dal corso d’acqua, mentre gli agenti hanno eseguito i rilievi e gestito la viabilità nell’area dell’incidente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Scopri altri approfondimenti
Perde il controllo del volante e investe mamma e bimbo di 20 mesi in carrozzina: tragedia sfiorata https://lastampa.it/torino/2025/10/22/news/rivarolo_investe_mamma_bimbo_carrozzina-15363590/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
#Portogruaro – Perde il controllo della Golf e finisce fuori strada: ferito un 63enne Attimi di apprensione questa mattina a Portogruaro per l'uscita di strada di un'auto. L'incidente è avvenuto attorno alle 9 in via Friuli, nei pressi dell'intersezione con via Marche, p - facebook.com Vai su Facebook
Incidente stradale a Ostia, perde il controllo dello scooter e finisce fuori strada: morto un 56enne - Tragedia sulla strada in via del Fosso di Dragoncello a Ostia nella tarda serata di ieri. Da fanpage.it
Scooter finisce nel canale: morto 56 enne - Tragico incidente tra Dragoncello e Ostia, perde la vita un uomo. Scrive rainews.it
Buche in strada, 18enne perde il controllo dello scooter e finisce a terra - Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso Perde il controllo dello scooter e scivola lungo l’asfalto. Si legge su youtvrs.it