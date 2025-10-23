Perde il controllo dell' auto e finisce contro un palo | morto 50enne

Avrebbe perso il controllo dell'auto, probabilmente a causa di un improvviso malore alla guida, finendo contro un palo della segnaletica stradale. Un uomo di circa 50enne è morto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 22 ottobre, in un incidente avvenuto in zona Santa Caterina a Bari, nei pressi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

