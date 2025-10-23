Percoto Canta a Gorizia il 25 ottobre 2025
Si alza il sipario sulla 38a edizione di Percoto Canta, il festival diventato un punto di riferimento per cantanti provenienti da tutta Italia. I 12 finalisti, infatti, saliranno sul palco del Teatro Verdi di Gorizia sabato 25 ottobre alle 20.30 per contendersi il super premio di 10 mila euro messo a disposizione dal Nuovo Imaie, il prestigioso Istituto mutualistico per la tutela degli artisti interpreti ed esecutori. “Una piccola Sanremo – commenta il direttore artistico di Percoto Canta, Nevio Lestuzzi – dove le canzoni si mescolano allo spettacolo e dove a giudicare sarà una giuria d’eccezione, composta da grandi nomi della scena nazionale e internazionale, oltre che da una qualificata giuria di giornalisti e quella del pubblico”. 🔗 Leggi su Udine20.it
