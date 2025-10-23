Perché vedere Springsteen | Liberami dal nulla oggi è più importante che mai

Springsteen: Liberami dal nulla, il biopic su Bruce Springsteen diretto da Scott Cooper e interpretato da Jeremy Allen White, è finalmente al cinema. Il film si concentra sulla realizzazione dell'album Nebraska (1982), che il Boss incide con un registratore rudimentale a quattro piste nella camera da letto di una casa in affitto a Colts Neck, nel New Jersey. Il titolo, usato anche da Warren Zanes per la biografia su cui il film è basato, prende in prestito il verso che chiude la canzone State Trooper: "Deliver me from nowhere". È la supplica di un uomo che sta raggiungendo il successo, ma si sente più perso che mai e chiede di essere salvato dal vuoto che lo sta inghiottendo.

