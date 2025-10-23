Perché Meloni é una… Landini rilancia di nuovo contro la premier a Realpolitik

“Perché Meloni é una.”. Landini rilancia, di nuovo contro la premier – Il confronto tra Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si riaccende sotto i riflettori di Realpolitik, trasmissione in onda su Rete 4. Al centro della polemica, ancora una volta, la definizione di “cortigiana” attribuita alla premier da parte del sindacalista, che ha suscitato un acceso dibattito nel panorama politico italiano delle ultime settimane. “Perché Meloni é una.”. Landini rilancia, di nuovo contro la premier. La tensione tra sindacato e governo è esplosa a seguito della visita ufficiale della presidente del Consiglio negli Stati Uniti e dell’incontro con Donald Trump. 🔗 Leggi su Tvzap.it

