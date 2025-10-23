Perché l’indagine dei pm di Roma contro Bartolozzi non è affatto un atto dovuto

Ilfoglio.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche stavolta la parola d’ordine è la stessa: “Atto dovuto”. Sarebbe un “atto dovuto” la decisione della procura di Roma, guidata da Francesco Lo Voi, di iscrivere nel registro degli indag. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

perch233 l8217indagine dei pm di roma contro bartolozzi non 232 affatto un atto dovuto

© Ilfoglio.it - Perché l’indagine dei pm di Roma contro Bartolozzi non è affatto un “atto dovuto”

Altre letture consigliate

Becciu presenta esposto a pm Roma, 'complotto per incastrami' - Il cardinale Angelo Becciu, condannato in primo grado dal tribunale vaticano nella vicenda relativa ai fondi riservati della Santa Sede investiti in operazioni immobiliari a Londra, ha presentato un ... Scrive ansa.it

Laudati sarà sentito da pm Roma su accessi a banche dati - Sarà sentito martedì prossimo dai magistrati di Roma, l'ex sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia, Antonio Laudati, coinvolto nell'indagine sugli accessi abusivi alle banche dati ... Riporta ansa.it

I pm di Roma indagano sugli alberi caduti nel 2024 in città, affidata una consulenza - I pm della procura di Roma hanno affidato una consulenza su tutti gli alberi caduti nella Capitale dal 2024 e anche per quello che il 23 dicembre scorso provocò la morte di Francesca Ianni in un parco ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 L8217indagine Pm Roma