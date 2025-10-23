Perché la regina Camilla per incontrare Papa Leone XIV veste di nero con la corona di foglie dark

Il re Carlo III e la moglie Camilla hanno incontrato per la prima volta Papa Leone XIV in Vaticano: per quale motivo la regina si è vestita di nero (con tanto di coroncina di foglie dark)?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La regina Camilla vestita di nero e con la mantiglia, il dress code perfetto per incontrare Papa Leone XIV - La sovrana ha preso il protocollo vaticano alla lettera, reinterpretando in chiave moderna il velo, con un occhio però rivolto al passato. Secondo vanityfair.it

Re Carlo III e la regina Camilla pregano con Papa Leone XIV: è la prima volta dopo 500 anni – La diretta - Re Carlo III e la regina Camilla sono arrivati a Roma per incontrare Papa Leone XIV. Da msn.com

Re Carlo e la Regina Camilla attesi a Roma, domani il sovrano inglese pregherà con il Papa (dopo 500 anni) - Al sovrano d'Inghilterra sarà conferito anche il titolo ad hoc di 'Royal Confrater' presso la Basilica di S. Come scrive rtl.it