Perché la penso così Maurizio Landini torna sulle offese a Giorgia Meloni | gelo in diretta
Maurizio Landini e Giorgia Meloni tornano a scontrarsi pubblicamente, e questa volta il teatro del confronto è la trasmissione Realpolitik, in onda su Rete 4. Il segretario generale della Cgil, protagonista di una delle polemiche più accese delle ultime settimane, non ha fatto marcia indietro sulla frase che aveva infiammato il dibattito politico, quella in cui definiva la premier “cortigiana”. L’origine dello scontro risale alla visita della presidente del Consiglio negli Stati Uniti e al suo incontro con Donald Trump, evento che per Landini ha rappresentato “un atto di sudditanza politica e culturale” verso l’ex presidente americano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
“Non penso a sostituire Marquez a Portimao, perché ho un problema più grande: il mio futuro. Il piano è sempre lo stesso: aspettiamo qualcosa di interessante. Nel mentre, mi sono proposto per la vendemmia!” - facebook.com Vai su Facebook