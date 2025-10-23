Perché la minaccia russa non è solo un problema dell’Est Intervista all’amb Kuningas SaagPakk

I Paesi Baltici sono, fin dall’invasione della Crimea, tra i più strenui sostenitori dell’inviolabilità delle terre ucraine, nonché della necessità di una presa di coscienza europea riguardo le azioni russe. Intervistata alla John Cabot University a margine dell’evento per il ventennale del Guarini institute for Public affairs, l’ambasciatrice di Estonia presso la Santa Sede e ambasciatrice speciale per la cooperazione tra i Paesi Nordici e Baltici, Celia Kuningas SaagPakk, ha ricordato come la Russia non sia poi così lontana dall’Italia, non riferendosi unicamente ai termini geografici.  Ambasciatrice, guardando al futuro degli investimenti in difesa dell’Europa e dell’Italia – un tema su cui gli italiani sono abbastanza divisi, poiché molti non percepiscono una reale possibilità di minaccia russa alla nostra sicurezza: qual è il suo messaggio agli italiani e a tutti gli europei, che non vedono un pericolo russo? Prima di tutto, direi che se ci guardiamo intorno, c’è devastazione ovunque: una guerra è in corso nel cuore dell’Europa. 🔗 Leggi su Formiche.net

