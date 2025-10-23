Perché i bambini piccoli si ammalano di più nella stagione influenzale | lo studio sul sistema immunitario
Una nuova ricerca statunitense conferma che i bambini tra i tre e i cinque anni sono i più esposti ai virus respiratori. Nel periodo tra novembre 2022 e maggio 2023, oltre il 90% dei piccoli in età prescolare ha infatti avuto almeno un’infezione con febbre. raffreddore o tosse. Per gli esperti si tratta di un fenomeno fisiologico poiché il sistema immunitario dei piccola, ancora in costruzione, si deve “allenare” a riconoscere e combattere nuovi patogeni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
