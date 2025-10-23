Le critiche alla premier Giorgia Meloni piovono in questi giorni sulla sua posizione più filo americana che pro europea in un momento cruciale della Ue, quando l’unione dovrebbe decidere se abbandonare le decisioni all’unanimità per passare a quelle a maggioranza. Lei ha sostenuto di non volere l’unanimità, per mantenere le sue prerogative nazionali; quindi, non vuole riformare le inefficienze strutturali della Ue. Allo stesso tempo, come hanno rilevato tanti, ha criticato le inefficienze delle Ue. La posizione è illogica ma sottende una preoccupazione pragmatica, non detta (perché non metterla sul tavolo esplicitamente?) eppure profonda e vera. 🔗 Leggi su Formiche.net

Per stare al centro di Usa e Ue Meloni dovrà essere zen. Ci riuscirà? L'opinione di Sisci