Per noi è un giocatore chiave ma … | Milan senti il Newcastle sul futuro di Tonali

Il Newcastle ha definitivamente escluso il ritorno di Sandro Tonali al Milan. Il centrocampista ha rinnovato con Magpies fino al 2029 con opzione per il 30, tuttavia in futuro per il classe 2000 potrebbe riaprirsi le porte della Serie A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - “Per noi è un giocatore chiave, ma …”: Milan, senti il Newcastle sul futuro di Tonali

