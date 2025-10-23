Per l’ottava volta lo fermano col telefonino alla guida | la risposta ai vigili è epica

Un camionista è stato sorpreso per l’ottava volta a telefonare mentre guidava. La risposta alle forze dell’ordine ha lasciato tutti senza parole. Utilizzare il proprio telefono cellulare mentre si guida è una delle più pericolose abitudini che i guidatori possono mettere in pratica: per se stessi e per le altre persone che si trovano in strada. Il numero di incidenti causati dall’uso degli smartphone al volante è in continua crescita e la polizia stradale ha spesso cercato di sensibilizzare l’opinione pubblica sui danni causati dalle distrazioni alla guida. – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

