Per l’ottava volta lo fermano col telefonino alla guida | la risposta ai vigili è epica
Un camionista è stato sorpreso per l’ottava volta a telefonare mentre guidava. La risposta alle forze dell’ordine ha lasciato tutti senza parole. Utilizzare il proprio telefono cellulare mentre si guida è una delle più pericolose abitudini che i guidatori possono mettere in pratica: per se stessi e per le altre persone che si trovano in strada. Il numero di incidenti causati dall’uso degli smartphone al volante è in continua crescita e la polizia stradale ha spesso cercato di sensibilizzare l’opinione pubblica sui danni causati dalle distrazioni alla guida. – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Argomenti simili trattati di recente
SUPERCOPPA FEMMINILE 2025 Per la prima volta dopo sette edizioni consecutive vinte, la Brunetti Tennistavolo Castel Goffredo chiude questa ottava edizione al secondo posto Un traguardo che non cancella l’impegno, la passione e la lunga tradi - facebook.com Vai su Facebook
Usa, il Senato boccia per l'ottava volta la misura anti-shutdown #usa #donaldtrump #14ottobre - X Vai su X