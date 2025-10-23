People Mover e guasti FdI | In due anni già 20
Venti stop non programmati. E questo solo per quanto riguarda il 2024 e il 2025. Senza contare poi le manutenzioni ordinarie e annunciate, come l’ultima, che ha tenuto ferme le navette nelle prime due settimane di ottobre. È un People Mover a intermittenza quello che negli ultimi due anni ha collegato l’aeroporto e la stazione, passando per la fermata Lazzaretto. Quasi un guasto al mese, a dirla tutta: 15 riguardano problemi alle ‘opere tecnologiche’, 5 agli impianti civili. Si parte dal 13 gennaio 2024, poi due stop a febbraio, uno ad aprile, uno a maggio, uno a giugno, due a luglio, uno ad agosto, uno a ottobre, uno a novembre, uno a dicembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
#muoversivenezia | People Mover Il servizio è momentaneamente chiuso a causa di un guasto elettrico. Attivato servizio sostitutivo con bus da P.Roma (A8) ai minuti 10-30-50 e da dal Tronchetto ai minuti 00-20-40. - X Vai su X
?Inaugurato il nuovo approdo del servizio di trasporto pubblico di linea, Tronchetto A/B! L’intervento di riqualificazione è connesso a quello dell’approdo gemello di Tronchetto Mercato, posizionato lungo la riva in direzione del People Mover. Completam - facebook.com Vai su Facebook
People Mover e guasti. FdI: "In due anni già 20" - Marconi Express: "Servizio interrotto come da prassi appena ci sono criticità". Lo riporta ilrestodelcarlino.it
People Mover, prorogato il bus. FdI: "Navetta insufficiente" - In accordo con il Comune, Marconi Express ha prorogato per l’autunno ‘Marconi Express 949’, la linea sperimentale con bus 100% elettrici che affianca il People Mover con un collegamento diretto tra ... Riporta ilrestodelcarlino.it