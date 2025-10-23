Venti stop non programmati. E questo solo per quanto riguarda il 2024 e il 2025. Senza contare poi le manutenzioni ordinarie e annunciate, come l’ultima, che ha tenuto ferme le navette nelle prime due settimane di ottobre. È un People Mover a intermittenza quello che negli ultimi due anni ha collegato l’aeroporto e la stazione, passando per la fermata Lazzaretto. Quasi un guasto al mese, a dirla tutta: 15 riguardano problemi alle ‘opere tecnologiche’, 5 agli impianti civili. Si parte dal 13 gennaio 2024, poi due stop a febbraio, uno ad aprile, uno a maggio, uno a giugno, due a luglio, uno ad agosto, uno a ottobre, uno a novembre, uno a dicembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

People Mover e guasti. FdI: "In due anni già 20"