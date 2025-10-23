Pensioni spettacolo Tognazzi | Rimettere in discussione un principio potrebbe portare a scenari catastrofici

“ Qui è una questione legata ai principi perché è vero che si parte magari da situazioni personali, ma poi si apre a tutta la categoria e non solo”. Non usa mezzi termini, Gianmarco Tognazzi per protestare contro quello che tanti altri suoi colleghi considerano una ingiustizia e lo fa a margine di un convegno promosso dal NuovoIMAIE, sindacato di categoria, alla Festa del cinema di Roma. Un incontro che ha visto tanti attori, operatori del settore, avvocati e politici confrontarsi su un errore di calcolo effettuato dall’Inps e che ora si sta scaricando sulle tasche dei tanti artisti in pensione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

