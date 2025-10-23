Pensioni Inps | 28% sotto i mille euro

13.32 In Italia,nel 2024,quasi 4,6 milioni di pensionati, il 28,1% del totale, hanno avuto un reddito da pensione inferiore a mille euro al mese. Così l'Osservatorio Inps. Le pensioni fino a 500 euro rappresentano il 19,5%, tra 1.000 e 1.500 il 13,7%. I restanti 7,5 milioni di pensioni (32,4% del totale) superano i 1.500 euro lordi mensili. Spesi 364 miliardi per le pensioni in tutto il 2024: +4,9%. L'importo medio dei redditi per gli uomini supera del 34% quello delle donne. In totale i beneficiari sono 16,3 milioni: +0,5%. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it