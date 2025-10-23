Pensiero Binario il binomio perfetto tra cinema e treno

Il Gruppo FS, sponsor ufficiale della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, accompagna gli spettatori sul red carpet, uno dei più grandi al mondo, con l'installazione Pensiero Binario. L'esposizione itinerante accoglie il pubblico lungo il percorso verso le sale di proiezione, offrendo un'esperienza immersiva che intreccia arte, immagine e cultura. Progettata dai designer Giulio Iacchetti e Luca Madonini, l'opera interpreta il binario come simbolo del viaggio, della connessione e del movimento, valori fondanti tanto della storia ferroviaria quanto di quella cinematografica italiana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Pensiero Binario", il binomio perfetto tra cinema e treno

Scopri altri approfondimenti

Rifiuti inquinanti in Piazza Cavour: sequestrate traversine del vecchio binario ferroviario - facebook.com Vai su Facebook

"Pensiero Binario", il binomio perfetto tra cinema e treno - Il treno è il mezzo che la macchina da presa, negli anni, ha celebrato e continua a celebrare al meglio in tante meravigliose pellicole. Come scrive ilgiornale.it

Iacchetti, binario oggetto di design da celebrare - Il binario inteso come base delle Ferrovie dello Stato ma anche "oggetto ingegneristico perfetto che serve a trasportare i treni in tutto il mondo e oramai diventato uno standard". Lo riporta ansa.it