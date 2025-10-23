Pensare Arezzo e il suo territorio Fratelli d' Italia convoca l' assemblea provinciale
Venerdì 24 ottobre alle ore 18 presso l’hotel Minerva di Arezzo in via Fiorentina, si terrà l’Assemblea provinciale di Fratelli d’Italia, un importante appuntamento di partecipazione e confronto aperto a iscritti, militanti e simpatizzanti del centrodestra. “L’incontro - si legge in una nota -. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Altre letture consigliate
SI PARTE DA AREZZO !!! LE GITE ORGANIZZATE DI PIANETA AZZURRO … TUTTO ORGANIZZATO, SENZA PENSARE A NIENTE … Più siamo e più ci divertiamo PIANETA AZZURRO VIAGGI via Marco Perennio 25/d AREZZO ? 0575421030 agenzia - facebook.com Vai su Facebook