Pensare Arezzo e il suo territorio Fratelli d' Italia convoca l' assemblea provinciale

Arezzonotizie.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 24 ottobre alle ore 18 presso l’hotel Minerva di Arezzo in via Fiorentina, si terrà l’Assemblea provinciale di Fratelli d’Italia, un importante appuntamento di partecipazione e confronto aperto a iscritti, militanti e simpatizzanti del centrodestra. “L’incontro - si legge in una nota -. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Pensare Arezzo Suo Territorio