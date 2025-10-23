penne killer pronte a uccidere nel blitz anti droga scovato un mini arsenale alla james bond

Napoli, 23 ottobre 2025 – Altro che cocaina. Il blitz antidroga dei carabinieri di Palma di Campania scoperchia un pericoloso vaso di pandora dentro la casa di uno spacciatore. All’interno dell’appartamento di un 27enne nel Salernitano i militari hanno trovato un mini-arsenale: il tipico kit da rapinatore composto da fucile a gas compresso calibro 4.5 mm con caricatore a nastro da 30 colpi e una pistola a salve semiautomatica insieme a 5 proiettili veri e a 47 munizioni a salve. Ma un’altra scoperta proietta i carabinieri direttamente in un film di James Bond: in una scatola rossa appoggiata sul comodino c’erano due penne, all’apparenza normali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

