Penne che diventano pistole | la scoperta dei carabinieri VIDEO

Il traffico di armi a Napoli e provincia ha assunto dimensioni importanti e gli ultimi dati forniti recentemente dal comando provinciale di Napoli – ricordiamo che da inizio anno a oggi i militari dell’Arma hanno sequestrato 150 armi da taglio, 319 armi improprie (tra tirapugni, mazze e nunchaku). 🔗 Leggi su Napolitoday.it

