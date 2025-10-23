Pedopornografia online maxi operazione con perquisizioni anche a Genova
Perquisizioni anche a Genova per la complessa operazione della polizia contro la pedopornografia online che ha portato a due arresti.Le manette sono scattate a Torino e Salerno, nei confronti di due uomini di 46 e 77 anni, accusati di detenzione di materiale pornografico realizzato sfruttando. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
