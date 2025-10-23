Pedopornografia foto e video di minori anche in tenera età | 2 arresti e 7 perquisizioni in tutta Italia
Milano, 23 ottobre 2025 – Due uomini di 46 e 77 anni, colti in possesso di materiale pedopornografico, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Torino e a Salerno, nell'ambito di un'inchiesta che ha portato anche a sette perquisizioni. Lo ha reso noto la Questura di Milano. Più minori vittime di reati, boom di pornografia: smartphone e web le armi dei predatori L'indagine è stata condotta dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Milano, ed è lo sviluppo di una precedente attività di indagine di Sondrio che aveva già portato, a gennaio, all'arresto di un ex docente di scuola superiore per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
