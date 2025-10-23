Pedone investito in viale Michelangelo

Arezzonotizie.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attimi di concitazione questa mattina, 23 ottobre, in viale Michelangelo. Qui una donna di 76 anni è stata investita da una vettura in transito mentre attraversava la strada. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'emergenza urgenza con l'ambulanza blsd della Croce Bianca e della Misericordia. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

pedone investito viale michelangeloAnziana investita in viale Michelangelo, è grave - Arezzo, 23 ottobre 2025 – Pedone investita questa mattina in viale Michelangelo. Si legge su msn.com

pedone investito viale michelangeloDonna investita da auto in viale Michelangelo, attivato il Pegaso. Viabilità congestionata - Attivato il Pegaso per il possibile trasferimento della paziente in un centro ... Come scrive corrierediarezzo.it

Cerca Video su questo argomento: Pedone Investito Viale Michelangelo