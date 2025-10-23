Pedone investito in viale Michelangelo
Attimi di concitazione questa mattina, 23 ottobre, in viale Michelangelo. Qui una donna di 76 anni è stata investita da una vettura in transito mentre attraversava la strada. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'emergenza urgenza con l'ambulanza blsd della Croce Bianca e della Misericordia. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Pedone investito in lungadige Galtarossa a Verona, trasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. #Veneto #Verona #Cronaca #Inprimopiano - X Vai su X
Pedone investito sulla Cassia Sud tra #siena e Monteroni d’Arbia: minorenne trasportato in condizioni gravi alle Scotte - facebook.com Vai su Facebook
Anziana investita in viale Michelangelo, è grave - Arezzo, 23 ottobre 2025 – Pedone investita questa mattina in viale Michelangelo. Si legge su msn.com
Donna investita da auto in viale Michelangelo, attivato il Pegaso. Viabilità congestionata - Attivato il Pegaso per il possibile trasferimento della paziente in un centro ... Come scrive corrierediarezzo.it