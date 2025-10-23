Pedinato trasportatore da Giugliano a Casoria | scoperto deposito di moto rubate

Teleclubitalia.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scoperto un deposito di moto rubate a Casoria. I carabinieri arrestano un 37enne, dopo averlo pedinato da Giugliano. Recuperate e sequestrate ben 28 moto, risultate oggetto di furto tra Roma e Napoli.   Era il 27 settembre e due persone originarie del Ghana si . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

