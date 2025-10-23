Pd | Guerini ' iniziativa riformisti per dare mano al Pd'
Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Cerchiamo di dare una mano al Pd. Penso che la strategia dell'unità delle opposizioni sia la strategia giusta, ma è il primo passo per poter creare un'alternativa di governo. Bisogna adesso lavorare sulla creazione, credibile, dell'alternativa di governo". Lo ha detto Lorenzo Guerini a Dieci Minuti su Rete4 parlando dell'iniziativa dei riformisti dem domani a Milano. "Il tema della difesa è ineludibile, bisogna confrontarsi su questo. Il tema delle grandi crisi internazionali e del posizionamento del nostro paese è un altro grande tema, il tema della crescita sono altri grandi temi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Da Milano a Monza, da Pavia a Sondrio, domenica 3 novembre 2024 torna in Lombardia l’appuntamento con “Domenica al Museo”, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che permette l’accesso gratuito, ogni prima domenica del mese, a musei e pa - facebook.com Vai su Facebook
Pd: Guerini, 'iniziativa riformisti per dare mano al Pd' - Penso che la strategia dell'unità delle opposizioni sia la strategia giusta, ma è il primo passo per poter creare un'alternativa di gover ... Secondo iltempo.it
Guerini: «Pd e M5s non possono evitare ancora a lungo il tema delle armi. Il leader? Da solo non basta» - Il presidente del Copasir e deputato dem parteciperà venerdì alla riunione di un gruppo di riformisti: «Sugli investimenti per la difesa spero che il governo presenti al parlamento e all’opinione pubb ... Segnala editorialedomani.it
Prove di divisione tra i riformisti del Pd, si vedono a Milano ma senza Bonaccini e Alfieri: chi ci sarà - Presenti tutti i deputati ed europarlamentari che pubblicarono a maggio la lettere su La Repubblica alla vigilia del referendum. Scrive msn.com