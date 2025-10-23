PC Ship of Harkinian 9.10 | La rinascita di Ocarina of Time su PC si evolve con un menu MOD integrato

Il progetto di reverse engineering di The Legend of Zelda: Ocarina of Time per N64 raggiunge un nuovo traguardo con la versione “Copper Alfa 9.1.0”, arricchita da funzionalità per la personalizzazione e una lunga lista di miglioramenti. La comunità di HarbourMasters ha rilasciato una nuova versione significativa di Ship of Harkinian (noto anche come Shipwright), il famoso progetto che ha portato The Legend of Zelda: Ocarina of Time su PC tramite un meticoloso processo di reverse engineering. La versione 9.1.0 “Copper Alfa”, guidata da Malkierian, introduce una feature molto richiesta: un menu MOD integrato, semplificando notevolmente la personalizzazione dell’esperienza di gioco. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

