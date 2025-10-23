Pazzesco Modric l’annuncio sorprende il Milan | tutto vero
Luka Modric va sotto i riflettori per un annuncio inaspettato: i tifosi rossoneri sono senza parole per le dichiarazioni La vittoria casalinga contro la Fiorentina ha regalato ai rossoneri il sesto successo consecutivo in campionato, proiettando la squadra di Massimiliano Allegri in vetta alla classifica in solitaria. Un traguardo preziosissimo, considerando l’inizio di stagione complicato, segnato dalla falsa partenza contro la Cremonese, che però si è rivelata solo una parentesi negativa. A rendere ancora più dolce il momento del Milan è il ritorno al gol di Rafael Leão, autore di una doppietta decisiva a San Siro. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
#Modric al TG1: "Il mio sogno adesso è vincere con il #Milan, quando non molli mai tutto può succedere" Che campione pazzesco... - X Vai su X
Jannik Sinner stravede per Modric Ai Microfoni di Sky Sport, il Numero 2 del Mondo di Tennis ha svelato chi è per lui il centrocampista croato nel Tennis Per Mentalità e qualità nelle giocate è... Carlos Alcaraz #Sinner #Alcaraz #SpazioMilan - facebook.com Vai su Facebook