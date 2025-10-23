Payback dispositivi medici Conflavoro PMI Sanità | Inserire franchigia in Manovra per tutelare PMI e garantire sanità sostenibile

È urgente rivedere il meccanismo del payback sui dispositivi medici, oggi considerato retroattivo e sproporzionato, introducendo già nella legge di Bilancio 2026 una franchigia per le piccole e medie imprese. Se ne è parlato a Torino, all'incontro “Insieme per una sanità sostenibile senza payback”, promosso da Conflavoro PMI Sanità con il patrocinio delle istituzioni locali e la partecipazione di rappresentanti del mondo politico, sanitario e imprenditoriale, associativo, società medico scientifiche. Presenti anche oltre 100 imprese piemontesi del biomedicale. Durante gli interventi è emersa una posizione unanime: non può esistere sanità sostenibile senza il contributo delle imprese che ogni giorno rendono possibile l'erogazione dei servizi sanitari. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Payback dispositivi medici. Conflavoro PMI Sanità: “Inserire franchigia in Manovra per tutelare PMI e garantire sanità sostenibile”

