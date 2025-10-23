L’amministrazione comunale ha inteso promuovere un incontro pubblico con tutti gli operatori professionisti delle arti performative del territorio sulla prospettiva di un teatro cittadino e civico che possa coinvolgere tutte le progettualità attive e tutte le energie creative della città. L’incontro del 28 ottobre, dal titolo “ Pavone Open. Il teatro che cresce con la città”, rappresenta il primo passo di un percorso di ascolto e co-programmazione condivisa che proseguirà nei prossimi mesi, con l’obiettivo di costruire insieme agli operatori culturali e sociali della città un modello partecipato di gestione del Teatro del Pavone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

