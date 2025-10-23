Pavone Open il teatro che cresce con la città
L’amministrazione comunale ha inteso promuovere un incontro pubblico con tutti gli operatori professionisti delle arti performative del territorio sulla prospettiva di un teatro cittadino e civico che possa coinvolgere tutte le progettualità attive e tutte le energie creative della città. L’incontro del 28 ottobre, dal titolo “ Pavone Open. Il teatro che cresce con la città”, rappresenta il primo passo di un percorso di ascolto e co-programmazione condivisa che proseguirà nei prossimi mesi, con l’obiettivo di costruire insieme agli operatori culturali e sociali della città un modello partecipato di gestione del Teatro del Pavone. 🔗 Leggi su Lanazione.it
