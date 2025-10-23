Paura a San Severo | ordigno esplode davanti ad un' abitazione in via Pisacane
Paura a San Severo, dove ignoti hanno piazzato e fatto esplodere un ordigno rudimentale - una bomba carta - dinanzi al portone di uno stabile in via Carlo Pisacane. Il fatto è successo poco dopo la mezzanotte di oggi, giovedì 23 ottobre. L'esplosione è stata violenta e nettamente udita in tutto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
