Paura a San Severo | ordigno esplode davanti ad un' abitazione in via Pisacane

Foggiatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura a San Severo, dove ignoti hanno piazzato e fatto esplodere un ordigno rudimentale - una bomba carta - dinanzi al portone di uno stabile in via Carlo Pisacane. Il fatto è successo poco dopo la mezzanotte di oggi, giovedì 23 ottobre. L'esplosione è stata violenta e nettamente udita in tutto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

