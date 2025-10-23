Patto tra fiere e cultura riunito il primo tavolo

Via al Tavolo della Cultura promosso da Fondazione Fiera Milano, che ieri ha riunito rappresentanti del mondo culturale e istituzionale in un confronto costruttivo sui rapporti tra cultura e sistema fieristico. L’iniziativa si inserisce nel quadro dell’ Alleanza per il Made in Italy, il progetto avviato da Fondazione Fiera Milano in collaborazione con Fiera Milano Spa che coinvolge operatori, organizzatori fieristici e associazioni di categoria per favorire un dialogo strategico sul ruolo delle fiere come motore di sviluppo economico, sociale e culturale del Paese. Durante l’incontro è emersa la volontà condivisa di rafforzare la collaborazione con l’obiettivo di rendere la dimensione culturale parte integrante dell’esperienza fieristica per favorire l’accesso di visitatori, oltre 4,5 milioni l’anno, ed espositori, circa 40. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Patto tra fiere e cultura, riunito il primo tavolo

