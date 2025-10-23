Patto sinergico tra due scuole valdarnesi
Arezzo, 23 ottobre 2025 – Un nuovo importante passo nel percorso di apertura internazionale per gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado “Petrarca” di Montevarchi. Grazie alla collaborazione con i Licei “Giovanni da San Giovanni” di San Giovanni Valdarno, prende il via il progetto “Internazionalizzazione del curricolo tra primo e secondo ciclo”, un’iniziativa che mira a favorire la conoscenza delle lingue e culture europee e a creare un collegamento diretto tra i due ordini di scuola. I docenti del liceo, che l’Istituto Petrarca ringrazia per la disponibilità e l’impegno, terranno lezioni di alfabetizzazione dedicate alla lingua e cultura tedesca, spagnola, francese e russa per le ragazze e i ragazzi delle tre classi della scuola secondaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
