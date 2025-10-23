Patto Federmanager-Aidp | formazione e benessere per il lavoro che cambia

Diffondere cultura manageriale concreta, coltivare competenze lungo tutto l’arco professionale, mettere il welfare al centro: l’intesa tra Federmanager e Aidp nasce con questa ambizione, costruendo un ponte operativo tra management e professionisti HR, con una visione condivisa. Firmata da Valter Quercioli e Matilde Marandola, l’alleanza punta a risultati tangibili per aziende e persone. Una rete . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Patto Federmanager-Aidp: formazione e benessere per il lavoro che cambia

