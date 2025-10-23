Pattinaggio di Figura gli Azzurri alla Cup of China | dal 24 al 26 ottobre in gara

Nel fine settimana del 24-26 ottobre si disputerà la Cup of China, seconda tappa stagionale dell’ISU Grand Prix, il massimo circuito internazionale del pattinaggio di figura. L’appuntamento si terrà a Chongqing, metropoli situata nel sud-ovest della Cina. Saranno otto gli atleti italiani impegnati sul ghiaccio del Chongqing Huaxi Culture and Sports Center. La partecipazione azzurra sarà particolarmente nutrita fra le coppie di artistico, ambito in cui gareggeranno ben tre binomi. Saranno della partita Sara ContiNiccolò Macii (Fiamme Oro), vincitori della Cup of China 2024, Rebecca GhilardiFilippo Ambrosini (Fiamme Azzurre), secondi classificati nel 2023, e Lucrezia BeccariMatteo Guarise (Fiamme AzzurreFiamme Oro). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it