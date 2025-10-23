Spettacolo ed incognita. Sono queste le due parole chiave che contrassegneranno la Cup Of China 2025, secondo appuntamento valido per il circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico, in scena questo fine sttimana presso la Bloomage Live-Ydong Arena di Chongqing. Si tratta di unta tappa di fondamentale importanza per la Nazionale italiana, presente in tre delle specialità in programma. In tal senso, il campo più affollato è quello delle coppie d’artistico, dove saranno della partita addirittura ben tre binomi azzurri, nello specifico Sara Conti-Niccolò Macii (argento continentale e bronzo iridato nell’ultima stagione), Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini e di Lucrezia Beccari-Matteo Guarise. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio artistico: tante incognite alla Cup Of China. Sui-Han ritornano in scena, esame Chock-Bates