Pattinaggio artistico a rotelle | Chimetto e Gelao in top 5 ai Mondiali Sasso-Altieri Degrassi avanti nella style

Una bella risposta. Non è arrivato il podio, ma rimane una grande prestazione per Alex Chimetto e Danilo Gelao, rispettivamente piazzatisi al quarto ed al quinto posto nella gara maschile dei Campionati Mondiali 2025 di pattinaggio artistico a rotelle, rassegna in fase di svolgimento in Cina, precisamente a Pechino. Davvero bravi gli azzurri che, in un segmento più lungo contrassegnato da tanti errori da parte di molti agenti impegnati (top 3 compresa), si sono ben distinti mettendo sul piatto buona personalità, avvicinandosi sensibilmente al podio. Gelao nello specifico si è tolto la soddisfazione di realizzare il terzo libero confezionando un free di pregevole fattura atterrando sette tripli e un doppio axel arrivando così a 141.

