Patrimonio culturale immateriale parte da qui la rivoluzione italiana

Un patrimonio diffuso che testimonia la ricchezza e la diversità culturale dell’Italia e il ruolo centrale degli strumenti – come le ‘Comunità Patrimoniali’ – nella sua valorizzazione, evidenziando la necessità di rafforzare azioni di tutela, trasmissione e promozione a livello locale e nazionale. E’ questo uno dei temi più importanti che saranno discussi – in occasione del ventennale della firma della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (Convenzione di Faro) – a L’Aquila, Capitale della Cultura 2025. La città ospiterà, infatti, dal 24 al 26 ottobre l’undicesima riunione delle Comunità Patrimoniali della Rete Faro Italia e la tavola rotonda dal titolo “Il patrimonio culturale immateriale e la Convenzione di Faro”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it