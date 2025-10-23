Paternò controlli a tappeto della polizia | sanzioni per 4.500 euro a una macelleria
Operazione interforze per la sicurezza e la tutela della salute pubblica. Carenze igienico-sanitarie, carne senza etichetta e prodotti alimentari non tracciabili: sono queste le principali irregolarità riscontrate durante un controllo effettuato martedì scorso in una macelleria islamica di Paternò, nell'ambito di un'operazione di vigilanza e sicurezza coordinata dalla Polizia di Stato. Un'azione di prevenzione a tutela dei cittadini. L'intervento fa parte delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa, disposte dal Questore di Catania su tutto il territorio provinciale.
