Paternal Leave approda su SKY e NOW

Sky Cinema presenta in prima TV PATERNAL LEAVE, il film scritto e diretto da Alissa Jung con Luca Marinelli, in arrivo domani, venerdì 24 ottobre, alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Realizzato da The Match Factory e Wildside (società del gruppo Fremantle), in collaborazione con Vision Distribution, Rai Cinema e Sky, PATERNAL LEAVE segna il debutto nel lungometraggio della regista e sceneggiatrice tedesca Alissa Jung, capace di raccontare con delicatezza e profondità il tema della genitorialità e dei legami familiari. Al centro del film, l’incontro tra un padre e una figlia che non si sono mai conosciuti: due vite lontane che si ritrovano per caso — o per destino — e che, nel tempo sospeso di una spiaggia invernale, imparano a riconoscersi e a fare spazio l’uno all’altra. 🔗 Leggi su Cinefilos.it