Pastifici aperti a Gragnano nella Giornata mondiale dedicata al cibo italiano per accellenza

A Gragnano, la pasta non è solo un alimento: è identità, cultura, storia viva. E sabato 25 ottobre in occasione della Giornata Mondiale della Pasta, il Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP rinnova l’appuntamento con “Pastifici Aperti”, l’iniziativa che consente al pubblico di varcare – in via del tutto straordinaria – le soglie dei pastifici dove nasce la pasta più famosa del mondo. Dopo il successo di “Gragnano Città della Pasta 2025”, i maestri pastai tornano ad accogliere appassionati e visitatori per condividere da vicino quel saper fare che da secoli rende la Pasta di Gragnano IGP un simbolo autentico del Made in Italy. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

