Pasticcio stadio anche a Firenze | nuovi ritardi nei lavori del Comune e Commisso ci sta ripensando

Ilnapolista.it | 23 ott 2025

La Fiorentina si prepara a festeggiare il centenario, ma il restyling dello stadio Artemio Franchi subisce nuovi ritardi: la curva Fiesole non sarà pronta neppure ad agosto 2026, come annunciato dalla sindaca di Firenze, Sara Funaro, e il completamento del primo lotto dei lavori slitta ai primi mesi del 2027. La notizia ha suscitato malcontento all’interno del club e ha spinto il presidente Rocco Commisso a rimettere in discussione il proprio coinvolgimento nel progetto. Caso Franchi: la ricostruzione della vicenda. Ecco cosa scrive il Corriere Fiorentino: “Per problemi tecnici la nuova curva Fiesole non sarà pronta neppure per agosto 2026, nel mese in cui la Fiorentina compirà 100 anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

