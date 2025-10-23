Passerella del Bagnoro | il comune la progetta nel vuoto!

Arezzo — Eh sì, pare che in Comune abbiano finalmente scoperto come far volare. le passerelle! Dopo anni di ponti che cascano, sottopassi che si allagano e progetti fatti col righello delle elementari, arriva l’ultima perla della Giunta Ghinelli: la passerella ciclo-pedonale del Bagnoro. costruita dove non c’è più il fiume! PasserellaBagnoro I Consiglieri PD Donati e Caneschi, allibiti, raccontano la barzelletta (vera): il Comune aveva in mano 50 mila euro gentilmente offerti dalla Regione per collegare due zone tagliate in due dal cantiere del ponte. Ma — colpo di genio! — gli ingegneri del Palazzo hanno tirato su il progetto senza guardare quello del Genio Civile, che nel frattempo ha deciso di spostare il letto del Vingone di sette metri. 🔗 Leggi su Lortica.it

