Passeggiata a Testaccio sul film Accattone per i 50 anni dalla morte di Pasolini

Nel giorno del cinquantenario della morte di Pier Paolo Pasolini, una passeggiata sulle tracce del suo primo film diretto da regista, "Accattone" (1961) in parte ambientato a Testaccio. Sono molte le tracce del poetaregista a Testaccio, dal poema "Le ceneri di Gramsci", alle canzoni scritte per. 🔗 Leggi su Romatoday.it

