Passeggiata a Testaccio sul film Accattone per i 50 anni dalla morte di Pasolini

Romatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel giorno del cinquantenario della morte di Pier Paolo Pasolini, una passeggiata sulle tracce del suo primo film diretto da regista, "Accattone" (1961) in parte ambientato a Testaccio. Sono molte le tracce del poetaregista a Testaccio, dal poema "Le ceneri di Gramsci", alle canzoni scritte per. 🔗 Leggi su Romatoday.it

